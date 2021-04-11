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В мире11 апреля 2021 7:46

Хакеры выложили данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

База данных появилась на популярном хакерском форуме в бесплатном доступе
Ася КУЗНЕЦОВА
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На хакерском форуме бесплатно разместили имена из учётных записей, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей 1,3 млн пользователей Clubhouse

На хакерском форуме бесплатно разместили имена из учётных записей, ссылки на фотографии, информация об аккаунтах из других соцсетей 1,3 млн пользователей Clubhouse

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры опубликовали в сети данные 1,3 миллиона пользователей социальной сети Clubhouse, сообщает портал Cybernews.

По данным издания, информация о пользователях соцсети появилась в бесплатном доступе на популярном хакерском форуме. В опубликованной базе данных содержатся в том числе имена, указанные пользователями при регистрации, сведения об их аккаунтах в Twitter и Instagram, ссылки на их фотографии, а также сведения о том, кто пригласил их в Clubhouse, и когда они в нём зарегистрировались.

Портал Cybernews считает, что данные могут быть использованы мошенниками для проведения фишинговых атак, применения методов социальной инженерии и для подбора паролей к профилям Clubhouse.