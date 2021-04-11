Китайский блогер рассказал о "шокирующих" предпочтениях россиян

Китайские пользователь рассказал о сале, от которого "ком в горле встает", а в России оно считается "прекрасным лакомством" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блогер рассказал на китайском портале Sina о предпочтениях россиян, которые "вызывают шок" у иностранцев.

В первую очередь он отметил большую любовь русских к мясу и добавил, что в России оно значительно популярнее, чем в Китае, но способы его приготовления способны вызвать шок. Говоря о российских шашлыках, блогер отметил их различия с шашлычками в Китае.

- Он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса. Чтобы мясо получилось жирным и сочным, он запекается на стальных шампурах, - рассказал пользователь портала.

Затем он поведал о сале - "прекрасном лакомстве" для россиян, от которого, по словам китайского блогера, "ком в горле встает". Также он рассказал о популярности мяса оленя сред жителей Крайнего севера.