В Крыму оценили заявление Эрдогана о помощи Украине

В Крыму оценили обещание Эрдогана помочь Украине вернуть полуостров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал поддержку Украины президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "дарами данайцев".

- Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих", - приводит РИА Новости слова Молохова.

Он также заявил, что с таким союзником, как Турция, Зеленскому и врагов не надо, а "Крымская платформа" при участии турецких властей "быстро превратится в дырявое корыто".

Сенатор от крымского региона и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что от постоянного повторения этой позиции Крым в состав Украины не вернётся.

- На так называемой "Крымской платформе" можно тысячу раз говорить слово "халва", но от этого во рту слаще не станет, и нынешний статус Крыма как составной части России не изменится, - отметил Цеков.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что Эрдоган сказал то, чего от него ожидал президент Украины Владимир Зеленский.

- Но это вовсе не означает, что после слов последуют дела, ведь, если говорить откровенно, Владимир Зеленский годится по возрасту в сыновья Эрдогану. Возможно, турецкому президенту просто хотелось сказать что-то ободряющее политическому юнцу, - отметил Бальбек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что после встречи президентов Украины и Турции в Стамбуле 10 апреля 2021 года Эрдоган заявил о поддержке "территориальной целостности и суверенитета Украины" и назвал принципиальной позицией Анкары непризнание "аннексии" Крыма.