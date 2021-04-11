В Чехии почти половина желающих привиться хотели бы получить вакцину "Спутник V"

Желание пройти вакцинацию "Спутником V" выражают 46,6% жителей Чехии, планирующих прививаться от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина жителей Чехии среди тех, кто планирует пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V", если бы министерство здравоохранения Чехии предоставило разрешение на применение препарата без регистрации в Евросоюзе, сообщается в результатах опроса агентства социологических исследований STEM/MARK.

Среди желающих пройти вакцинацию от COVID-19 привиться "Спутником V" хотели бы 46,6% опрошенных. Большинство из них - мужчины, люди от 60 до 75 лет и жители восточной части страны.

При этом 53,4% опрошенных не хотели бы вакцинироваться препаратом, который не прошёл регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств.

Вакцинация в Чехии началась 27 декабря 2020 года. Первую дозу уже получили 1 344 526, а оба компонента - 692 274 человек, что составляет 6,5% от населения Чехии. При этом, по данным опроса, привиться хотели около 60% жителей.

В Чехию поставляются вакцины американских компаний Pfizer и Moderna, германской BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca, однако власти Чехии заявляли о своей заинтересованности в регистрации вакцины "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств.