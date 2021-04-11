Бывший астронавт NASA: Полёт Юрия Гагарина в космос важно отмечать всему миру

Экс-астронавт Кэтрин Колман рассказала, что была на МКС в 50-ю годовщину полета советского космонавта Юрия Гагарина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший астронавт и американский химик Кэтрин Колман рассказала, что была на Международной космической станции в 50-ю годовщину полёта советского космонавта Юрия Гагарина в космос. Она также отметила важность празднования на Международной космической станции и по всему миру полёта Гагарина. Ранее Колман работала на борту орбитального комплекса, будучи астронавтом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

- Для меня это очень волнительная ночь, поскольку я была на МКС в 50-ю годовщину. Это значило очень много для меня и всего экипажа, - рассказала Колман на онлайн-праздновании 60-летия полета Гагарина в космос. Мероприятие организовано международной организацией "Ночь Юрия" (Yuri's Night).

Кэтрин Колман также показала сделанное порядка 10 лет назад фото членов экипажа МКС в футболках с изображением Юрия Гагарина.