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Происшествия11 апреля 2021 10:47

В Иране на ядерном объекте в Натанзе произошла авария

Власти проводят расследование
Ася КУЗНЕЦОВА
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На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

На ядерном объекте в Иране произошло ЧП

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На иранском ядерном объекте в Натанзе произошла авария, связанная с распределением электроэнергии, сообщает информационное агентство Ирана Fars, ссылаясь на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).

Официальный представитель организации Бехруз Камальванди заявил, что авария, произошедшая в сети распределения электроэнергии, завершилась, и в её результате никто не пострадал.

Власти начали расследование произошедшего ЧП, чтобы установить причины произошедшего.

ЧП