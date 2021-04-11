Премьер-министр Киргизии проголосовал на референдуме по изменению конституции

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов призвал сограждан принять активное участие в голосовании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов в воскресенье, 11 апреля 2021 года, принял участие в местных выборах и референдуме по изменению конституции республики, сказано в сообщении на сайте правительства страны.

- Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской и референдуме по проекту новой Конституции. Улукбек Марипов проголосовал на избирательном участке № 1032 города Бишкек, расположенном в здании средней общеобразовательной школы № 40, - сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

В заявлении также сказано, что Марипов призывает всех граждан Киргизии активно участвовать в голосовании.