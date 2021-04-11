Гинцбург усомнился во всплеске заболеваемости коронавирусом в апреле 2021

Гинцбург назвал гаданиями прогнозы о росте заболеваемости COVID в середине апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава центра имени Гамалеи, где создали вакцину от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что сомневается в обоснованности прогнозов о всплеске заболеваемости коронавирусом в России в апреле 2021 года.

- Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание, - отметил Гинцбург в разговоре с "Интерфаксом".

Учёный также сообщил, что пока не видел рабочую математическую модель, по которой можно было бы сделать прогноз динамики пандемии коронавируса в стране.