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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 12:02

Гинцбург усомнился во всплеске заболеваемости коронавирусом в апреле 2021

Разработчик вакцины "Спутник V" заявил, что не видел математической модели, по которой сделали подобный прогноз
Ася КУЗНЕЦОВА
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Гинцбург назвал гаданиями прогнозы о росте заболеваемости COVID в середине апреля

Гинцбург назвал гаданиями прогнозы о росте заболеваемости COVID в середине апреля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава центра имени Гамалеи, где создали вакцину от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что сомневается в обоснованности прогнозов о всплеске заболеваемости коронавирусом в России в апреле 2021 года.

- Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание, - отметил Гинцбург в разговоре с "Интерфаксом".

Учёный также сообщил, что пока не видел рабочую математическую модель, по которой можно было бы сделать прогноз динамики пандемии коронавируса в стране.