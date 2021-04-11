В России 11 апреля 2021 выявлено 8 702 новых случая заражения коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки 11 апреля 2021 года зарегистрировано 8 702 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составляет 4,6 миллиона человек, сообщается в данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди новых заболевших у 13% не было никаких проявлений коронавируса. Заражённые за прошедшие сутки есть в 84 регионах страны из 85.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли ещё 7 230 человек, а за весь период пандемии в России выздоровели 4,2 миллиона пациентов.

Число погибших от заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 337 летальных исходов и достигло 102 986 смертей.

Больше всего заражённых за сутки выявлено в Москве - 2 090 человек, в Санкт-Петербурге - 694 человека и в Московской области - 574 человека.

В Магаданской области и в Республике Алтай зафиксировано по два новых случая заражения, а в Ненецком автономном округе, в Еврейской автономной области и республике Тыва - по одному заболевшему за сутки.