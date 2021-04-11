Песков: Путин в послании Федеральному Собранию расскажет о мерах поддержки после пандемии

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию будет говорить о системных мерах поддержки по выходу из кризиса после пандемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Мы находимся в непростом периоде. Это - период выхода из кризиса, который ещё не закончился. Мы видим, с каким проблемами сталкиваются в Европе. У нас работает сфера услуг, развивается внутренний туризм, а у соседей много ужесточений из-за третьей волны. Надо компенсировать проседания в экономике, и не только компенсировать, но и перейти к развитию. Послание, так или иначе, будет постковидным, - рассказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".