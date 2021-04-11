Песков: Путин сам пишет Послание Федеральному собранию

Дмитрий Песков: Путин в послании Федеральному Собранию расскажет о мерах поддержки после пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сам пишет Послание парламенту и порой его дорабатывает до последних минут, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что иногда для самих авторов основных тезисов послания бывают сенсационные заявления.

Пресс-секретарь президента также рассказал в эфире телеканала "Россия - 1", что в своём послании к Федеральному собранию Путин коснётся темы мер поддержки по выходу из кризиса после пандемии коронавируса.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что запланированное до 21 апреля послание Путина сформулирует новую систему координат и станет "посланием нового времени". Матвиенко также выразила уверенность, что в нём будут "расставлены акценты и даны прямые поручения".