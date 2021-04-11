Песков: Россия не останется безучастной к русскоговорящим в Донбассе

Песков: Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны, - отметил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Дмитрий Песков заявил, Россия не собирается двигаться к войне с Украиной и не приемлет какую-то возможность такой войны.

Кроме того, в разговоре с телеканалом пресс-секретарь президента назвал Минские соглашения "безальтернативным документом" и заявил, что Россия будет требовать выполнения хотя бы части минских договорённостей перед встречей лидеров стран "нормандской четвёрки": Германии, Франции, России и Украины.