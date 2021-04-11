Песков: Россия потребует выполнения минских договорённостей перед "нормандским саммитом"

Дмитрий Песков: Россия не приемлет возможность войны с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет требовать выполнения хотя бы части минских договорённостей перед встречей лидеров стран "нормандской четвёрки".

- Есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять. И документ этот не двусмысленный, там все написано черным по белому. И суть, и последовательность шагов, там все подписано. И, конечно, когда мы все чаще и чаще и на самых различных уровнях слышим заявления из Киева о том, что Минский комплекс мер является уже чуть ли не бесполезным рудиментом, то это, наверное, вызывает недоумение не только у нас, но и в Париже, и в Берлине, - уточнил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Пресс-секретарь российского президента также назвал сутью происходящего в Донбассе невыполнение Минских договорённостей и повышение активности провокационных действий со стороны Вооруженных сил Украины. По мнению Пескова, подобные провокации ответного огня могут в одночасье "воспламенить огонь гражданской войны" внутри Украины.