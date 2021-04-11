Ростуризм рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двадцать восемь российских туристов, которые пострадали в аварии с участием автобуса в Турции, не получили серьезных травм. Они были доставлены в отель. Еще трое пострадавших пока что остаются в госпитале, их состояние оценивается как средней тяжести. Об этом в воскресенье, 11 апреля, говорится в сообщении Ростуризма.

- В медицинском учреждении с пострадавших постоянно находятся сотрудники туристического оператора, они обеспечивают перевод и иную необходимую помощь. 28 туристов из России не получили серьезных травм. После оказания необходимой медицинской помощи их доставили в отель, - говорится в заявлении.

В Ростуризме отметили, что во время ДТП у многих путешественников пострадали вещи, поэтому сегодня в отель прибудет мобильный магазин, в котором туристы смогут приобрести необходимую одежду за счет туроператора.

Ведомство уточнило, что держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном контакте со всеми пострадавшими.

Как сообщал сайт kp.ru, серьезная авария произошла в Турции утром 10 апреля: автобус с туристами, направлявшийся в Каппадокию, улетел в кювет на трассе Конья — Аксарай. В результате ДТП погибла российская туристка. Всего в транспортном средстве находилось 32 человека, в том числе дети.