Зеленский призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский призвал страны не допустить повтора событий, похожих по масштабу на Вторую мировую войну. Слова политика в воскресенье, 11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей передает его офис.

- Во время Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей. Мы помним о каждом из них. В эти непростые времена жители Украины и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать единство, чтобы больше никогда не допустить даже возможности повторения подобных ужасов, - заявил Владимир Зеленский.

От имени президента Украины сегодня возложили цветы к мемориалу на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». В ходе Великой Отечественной войны в урочище Бабий Яр немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек - главным образом евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет возможность войны с Украиной. Пресс-секретарь российского президента отметил, что Москва обеспокоена ситуацией в Донбассе, ведь провокации украинских властей могут «воспламенить огонь гражданской войны» на территории Украины. При этом российская сторона продолжит терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу, невзирая на упорство Киева представить Москву стороной конфликта.