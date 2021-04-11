Журналисты из Нидерландов заявили, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Голландские журналисты заявили, что получили доступ к "тысячам" перехваченных телефонных разговоров обвиняемого по делу MH17 Сергея Дубинского. Содержание перехваченных разговоров опубликовала в воскресенье, 11 апреля, голландская программа Nieuwsuur.

По информации журналистов из Нидерландов, записи были сделаны украинской Службой безопасности, 12 из них уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая проводит расследование крушения судна.

- Эти беседы являются частью расследования. Они подтверждают сделанный ранее Совместной следственной группой и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», - утверждает Nieuwsuur.

При этом, судя по записям, Дубинский в течение нескольких часов не знал о крушении "Боинга".

Напомним, пассажирский самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате крушения Боинга погибли 298 человек. Для расследования случившегося была создана ССГ, представители которой в 2019 году объявили, что установили личности четырех подозреваемых по делу. В список подозреваемых попали экс-глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин и трое его подчиненных. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории России.

Власти России неоднократно выражали недоверие результатам работы следственной группы, указывая на безосновательность аргументов обвинения, а также нежелание использовать выводы российской стороны для проведения тщательного расследования.

Очередное слушание по делу MH17 пройдет 16 апреля этого года, а рассмотрение дела по существу запланировано на 7 июня.