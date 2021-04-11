Меган Маркл не приедет на похороны принца Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Находящийся в Соединенных Штатах принц Гарри 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом. При этом беременная супруга Гарри Меган Маркл останется в США по рекомендации медиков. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что в закрытой церемонии прощания с принцем Филиппом примут участие королева Великобритании Елизавета II, а также четверо их детей и внуки.

- Принц Гарри, который в настоящее время живет в США, подтвердил, что приедет на службу. А вот его супруга Меган Маркл ждет ребенка, поэтому по совету своего врача воздержится от поездки и останется дома, - цитирует издание слова официального представителя Букингемского дворца.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля на сотом году жизни. Отпевание и похороны Герцога Эдинбургского пройдет 17 апреля текущего года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Прощание с супругом Елизаветы II пройдет в узком кругу семьи и близких, похороны принца не будут государственными.