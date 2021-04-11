В апреле в Центральной России ожидается по-майски теплая погода Фото: Михаил ПАТЛИС

В апреле этого года в Центральной России ожидается по-майски теплая погода. Наступление фенологической весны в центре страны произошло еще в минувшую в субботу. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Стартовало пробуждение природы. Сегодня на московской базовой метеостанции ВДНХ показывает плюс 15 градусов. Думаю, на максимум в 16-18 градусов тепла мы выйдем уже сегодня. Это на семь градусов выше, чем должно быть в апреле. По сути, это показатели климата мая, - объяснил синоптик.

Солнечная теплая погода без осадков продержится в Москве до четверга включительно, а во вторник и среду на это неделе столбик термометра может подскочить до плюс 23 градусов. К концу недели приятную погоду немного испортит холодный фронт: в пятницу температура может опуститься до 1-6 градусов тепла.

Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе вряд ли будут наблюдаться скачки давления.

- До четверга мы остаемся в области повышенного давления. Да, показания барометров будут слабо падать, но не более двух или трех миллиметров в день. Это не сказывается на самочувствии людей.

Накануне Евгений Тишковец сообщил, что летний сезон в этом году будет «оранжевым»: все три месяца температура будет выше климатической нормы на один-два градуса.