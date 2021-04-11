Президент Чехии будет передвигаться в инвалидном кресле из-за болезни ног Фото: REUTERS

Чешский президент Милош Земан начал передвигаться в инвалидном кресле: политик страдает от невропатии ног. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 апреля, в интервью, которое транслировал телеканал чешской газеты Blesk.

- Сейчас я стал передвигаться в инвалидном кресле, так удобнее. Врачи оценивают состояние моих ног как неудовлетворительное. Я буду использовать это рекомендуемое врачами средство передвижения и во время официальных государственных мероприятий, - сообщил Милош Земан.

76-летний президент Чехии, которые долгое время лечится от диабета, наблюдается в пражском Центральном военном госпитале. Периодически Милош Земан проходит в данном медицинском учреждении плановую госпитализацию.

Политик был избран президентом Чехии в 2013 году, а затем в 2018 году переизбран на второй пятилетний срок. Конституция Чехии не предусматривает дополнительную возможность переизбрания президентом.