Племя Яоннэн в Тихом океане ждёт пришествия принца Филиппа после смерти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Племя Яоннэн с острова Танна в Тихом океане считает умершего накануне британского принца Филиппа божеством и ждет его пришествия после смерти. Об этом в воскресенье, 11 апреля, пишет издание SW Londoner.

На острове в 50-е годы сформировалось так называемое «Движение принца Филиппа». Поводом для создания странной общины послужила старая легенда, по которой «рожденный духом вулкана» белокожий мужчина поедет за океан и женится там на могущественной женщине, а затем вновь вернется на остров.

Туземцы из местного племени Яоннэн решили, что тем самым легендарным мужчиной является принц Филипп, когда столкнулись с колонистами из Британии и увидели портрет семьи монарха. Еще больше они убедились в своей теории, когда принц Филипп лично приехал к ним на остров в 1974 году. О племени герцог Эдинбургский узнал, только когда ему рассказали эту легенду. В знак почтения принц подарил туземцам свой портрет с автографом. Те в ответ подарили монарху дубинку для убийства свиней.

С тех пор ежегодно 10 июня племя Яоннэн праздновало день рождения принца Филиппа. Вера в «божество» не угасла и после его смерти: теперь туземцы всерьез ожидают, что герцог явится к ним в духовном обличье и разделит между ними богатства Великобритании.

Принц Филипп скончался 9 апреля на сотом году жизни. Отпевание и похороны Герцога Эдинбургского пройдут 17 апреля этого года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.