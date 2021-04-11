Блинкен: США озабочены ситуацией на границе России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов выражают свою озабоченность ситуацией на границе России и Украины. В настоящее время Вашингтон обсуждает эту тему со своими союзниками из числа стран Евросоюза. Об этом в воскресенье, 11 апреля, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

- На этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Все разделяют эту озабоченность, поэтому мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами из числа европейских государств, - заявил он в интервью телеканалу NBC.

Энтони Блинкен отметил также, что американская сторона рассчитывает на взаимодействие с Россией в сферах, которые представляют взаимный интерес.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что перемещение российских войск по территории Российской Федерации не должно беспокоить другие страны, поскольку оно никак не угрожает им. Пресс-секретарь российского президента отмечал также, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором войска России никогда не участвовали.