В ПФР рассказали, кто может досрочно уйти на пенсию Фото: Shutterstock

Некоторые граждане России имеют право досрочно уйти на пенсию с текущего 2021 года. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила «Российская газета», ссылаясь на информацию российского Пенсионного фонда.

Так, этим правом могут воспользоваться матери четырех детей, которые родились в 1965 году. С 2023 года жительницы России, которые родили трех детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию в 57 лет.

Досрочная пенсия также положена сотрудникам с продолжительным трудовым стажем: 42 года — для мужчин, 37 лет — для женщин. Россияне с Крайнего Севера могут выйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований, имея минимальный стаж в 15 лет.

Кроме того, досрочно стать пенсионерами могут жители страны, работа которых предполагает вредные и опасные условия, а также учителя, медики и представители творческих профессий. С 2021 года в семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию раньше общего срока.

Как сообщал сайт Kp.ru, с 1 августа 2021 году ПФР намерен пересмотреть сумму пенсий ряду получателей. Так, летчики получат прибавку в среднем 4 450 рублей, а россияне, которые трудились в угольной промышленности – 4 150 рублей.