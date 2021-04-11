Эрдоган призвал Россию и Украину «решить споры мирным путем» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции хотят, чтобы Россия и Украина как можно быстрее «разрешили свои разногласия мирным путем». Об этом в воскресенье, 11 апреля, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

- Вчера у нас была встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Турция желает, чтобы Украины и Россия как можно скорее разрешили свои споры мирным путем, и мы прилагаем усилия в этом направлении, - сообщил Эрдоган в интервью Milliyet, не уточнив, о каких именно «усилиях» турецкой стороны идет речь.

При этом накануне после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции заявил, что его страна готова оказать «необходимую поддержку» для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений. Тайип Эрдоган заявил также, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как сообщал сайт kp.ru, после этого глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что позиция турецкого лидера по Крыму может вызывать только сожаление, и пригласил Эрдогана посетить российский полуостров, проявив тем самым мудрость и мужество.