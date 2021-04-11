Новый штраф для автомобилистов в России вступит в силу с 1 июня 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый штраф для автомобилистов в России начнет действовать с 1 июня текущего 2021 года. Соответствующие поправки разработали накануне в российском министерстве внутренних дел.

С июня этого года сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать автомобилистов за несоответствие шин сезону: например, штраф коснется водителей, которые в летние месяцы передвигаются на зимней резине. Новые санкции будут предусмотрены статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

Сумма нового штрафа составит 500 рублей. Отмечается, что в ходе составления протокола Госавтоинспекция будет учитывать региональную привязку, ведь зимний и летний периоды в разных российских субъектах длятся разное время. Власти регионов России получат возможность продлевать действие запрета на покрышки в зависимости от погодных условий.

Напомним, в начале этого года в России вступил в силу закон, в соответствии с котором в стране ввели штрафы за неоплату проезда по платной автомобильной дороге.