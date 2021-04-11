В честь Дня космонавтики пройдет масштабный телемарафон

Центром масштабного марафона станет Самара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День космонавтики 12 апреля пройдет всероссийский телемарафон «Мой космос». Его организуют холдинг ВГТРК, правительство Самарской области, Самарский университет и Союз композиторов России. Стартует телемарафон в 9:00 по московскому времени и завершится в 21:00. Зрителям обещают грандиозный праздник в честь первого полета человека в космос.

- Центром управления грандиозным событием станет Самара – город, который по праву называют космической столицей России. На связь выйдут более 25 регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства: Архангельск, Астрахань, Бийск, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Гудермес, Казань, Нижний Новгород и т.д, - рассказали организаторы мероприятия.

Во время телемарафона пройдут специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением космоса и о местах, в которых остался «космических след». Также зрителей ждут документальные фильмы и интервью с ветеранами отрасли.

Кроме того, 12 апреля в эфире радио «КП-Самара» с 17:00 до 19:00 (время московское) пройдет «Битва за Гагарина». Радиослушатели в прямом эфире выберут город, сделавший больше других для первого космонавта.