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Политика11 апреля 2021 17:53

Песков заявил, что ситуация на Украине является опасной для России

Представитель Кремля отметил, что Россия должна принимать меры для обеспечения своей безопасности
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков заявил, что ситуация на Украине является опасной для России

Песков заявил, что ситуация на Украине является опасной для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона не исключает, что власти Украины могут попытаться решить внутренние проблемы силовым путем. В этом случае ситуация на Украине будет представлять опасность для России. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Рядом с Россией находится страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Это для нас, конечно, опасно. Мы должны принимать меры для обеспечения своей безопасности. Это мы и делаем, - отметил пресс-секретарь российского президента в интервью на телеканале «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

Дмитрий Песков также опроверг сообщения о том, что канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным якобы попросила «свернуть российские войска рядом с востоком Украины». Представитель Кремля подчеркнул, что перемещения войск внутри территории государства является личным делом РФ, и это не должно беспокоить другие государства.

Как сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Песков в сегодняшнем интервью также подчеркнул, что Москва не приемлет возможность войны с Киевом. Российская сторона никогда не принимала участия в конфликте на востоке Украины, однако Москва не останется безучастной к судьбам проживающих на территории Донбасса русским.