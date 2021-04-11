В Москве тренер ударил молодого спортсмена на матче по водному поло Фото: Олег ЗОЛОТО

На востоке российской столицы тренер ударил 16-летнего спортсмена из-за возникшего между ними конфликта на матче по водному поло. СК России уже начала доследственную проверку по сообщениям о данном инциденте. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщается на официальном сайте Главного управления Следственного комитета по Москве.

- По фактам, которые были изложены в средствах массовой информации, следователи Главного следственного управления СК по российской столицы организовали проведение доследственной проверки. По предварительным данным, после спортивных соревнований у молодого спортсмена случился конфликт с тренером команды соперников, в ходе которого тренер ударил подростка, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

Сообщается, следователи уже проводят необходимые проверочные мероприятия, выясняя все обстоятельства и причины конфликта. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.