Автор книги о Гагарине объяснил, почему именно его выбрали для первого полета в космос Фото: фотохроника ТАСС.

12 апреля 1961 года первым посланцем человечества в космос стал лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин, и сегодня невозможно себе представить кого-то другого на его месте. В эфире Радио «Комсомольская правда» Антон Первушин, автор биографической книги «Юрий Гагарин. Один полет и вся жизнь», объяснил, почему именно Юрия Гагарина выбрали для первого полета в космос.

По словам российского писателя, внимание на Гагарина специалисты обратили во время его пребывания в сурдокамере летом 1960 года. Именно Гагарина выделили сразу практически из двадцати кандидатов.

- Сурдокамера – это изолированное помещение, в котором каждый из кандидатов в космонавты должен был провести десять дней. Для человека это достаточно непривычная ситуация. Они были в полной изоляции, их могли в любой момент разбудить светошумовой сигнализацией, заставить выполнять какие-то работы. При этом у кандидатов не было никакого контакта с внешним миром, они даже не видели, кто за ними наблюдает, - рассказал Антон Первушин.

Так психологи выявляли скрытые черты характера кандидатов, их личные качества и особенности. В первую очередь, специалисты обратили внимание на трудолюбие Гагарина: молодой летчик выполнял даже ту работу, которую не обязательно было выполнять в ходе испытания. Кроме того, он быстро переключался из состояния отдыха в состояние трудоспособности, постоянно проявлял любознательность и хорошо реагировал на все новое.

- Юрий Гагарин обладал высокой эмпатией, общался с наблюдателями, шутил над ними. Он показывал хорошее чувство юмора, - отметил автор биографии космонавта.

В состоянии предстартовой подготовки психологическая обстановка всегда крайне напряженная. Если космонавт был бы грубым, надменным или слишком многого требовал, это бы привело к ненужным конфликтов. В данном аспекте Юрий Гагарин идеально подходил в силу своих черт характера образу первого космонавта.

Первые полет человека в космос и личность самого Юрия Гагарина до сих пор раскрывается с новых интересных сторон. Все публикации «Комсомольской правды» о первом космонавте планеты за шесть десятков лет собраны в книге обозревателя kp.ru Александра Милкуса «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе».

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