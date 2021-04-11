"Локомотив" выиграл у "Спартака" 2:0 первый тайм матча 25 тура РФПЛ

Завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Спартак". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве завершился первый тайм матча 25 тура РФПЛ - "Локомотив" и "Спартак". И хозяева выигрывают 2-0. Пока что "Локомотив" находится в 4 очках от "Спартака". И в случае успеха команда Марко Николича имеет шансы сократить отставание. "Зенит" уже выиграл у "Сочи" и сейчас в 7 баллах от "Спартака". Так что хозяева хотят всеми силами выиграть важную встречу.

В середине первого тайма первый мяч в ворота "Спартака" забил Франсуа Камано после паса от Федора Смолова. А на последней минуте периода Смолова свалили в метре от штрафной. Защитник "Спартака" Айртон получил красную карточку и ушел с поля. А Смолов со штрафного удара на 45+1 минуте отправил мяч в сетку ворот. Так счет стал 2:0 в пользу "Локомотива".

В матче наступил перерыв на 15 минут. После чего поединок в Черкизово будет возобновлен.