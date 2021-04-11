Новые корги помогут Елизавете II справиться с горем после смерти принца Филиппа Фото: REUTERS

Королеве Елизавете II, накануне потерявшей своего любимого супруга принца Филиппа, помогут справиться с горем две новые собаки. Об этом в воскресенье, 11 апреля, пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к королевской семье.

Монарх хорошо известна своей любовью к собакам, особенно породы корги. Когда в феврале этого года принца Филиппа госпитализировали в тяжелом состоянии, друзья решили подарить Елизавете II двух новых четвероногих любимцев - щенков породы вельш-корги пемброк. Теперь, после смерти герцога Эдинбургского, новые собаки помогут королеве справиться с утратой.

- Ее корги очень важны для нее. На протяжении многих лет собаки были для королевы ближе, чем любой человек. Корги – очень любящие питомцы, и они никогда ее не подводили, - сообщила королевский биограф Пенни Джунор.

Королева Елизавета II с детства увлекалась собаками. Первую любимицу по имени Сьюзен монарх получила на свой 18-й день рождения. Потомки этой корги еще 14 поколений сопровождали королевскую семью. Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, - 13. Кроме того, у нее были собаки породы дорги, выведенной в Букингемском дворце с помощью скрещивания королевской корги с таксами.

Напомним, принц Филипп умер на сотом году жизни 9 апреля. По всей Великобритании объявлен 8-дневный траур: в королевстве отменили развлекательные и спортивные мероприятия и приспустили государственные флаги. На похоронах герцога Эдинбургского будут присутствовать только члены королевской семьи.

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