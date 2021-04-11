Более 79% жителей Киргизии поддержали новый вариант Конституции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральная избирательная комиссия Киргизии обработала более 95 процентов протоколов голосования на референдуме по новой Конституции. По предварительной информации более 79 процентов избирателей или более одного миллиона граждан Киргизии проголосовали за принятие новой редакции основного закона государства. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила глава Центризбиркома страны Нуржан Шайлдабекова на брифинге.

Отмечается, что ЦИК намерена подвести итоги голосования на референдуме в течение 10-15 суток. За это время члены комиссии смогут рассмотреть все жалобы и определить итоги голосования.

По предварительным данным, явка избирателей на референдуме превысила 36 процентов, а за изменение Конституции проголосовали 79,24 процента избирателей. 13,66 процента или 181 тысяч человек проголосовали против принятия новой редакции Конституции.

Напомним, новая редакция Конституции Киргизии предусматривает переход от парламентской к президентской форме правления, а также другие изменения, которые связаны с организацией власти в государстве.