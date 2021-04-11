Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила запланированную на сегодняшний день запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививку политику должны были сделать центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, пишет издание Bild в воскресенье, 11 апреля.

По данным газета, ранее на имя Ангелы Меркель была сделана запись на прививку. Однако сегодня в спешном порядке запись была отменена через распространенную на территории ФРГ платформу планирования встреч и направления пациентов Doctolib.

Вероятнее всего, причиной отмены записи стало заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, на котором обсуждались важные вопросы предстоящих выборах в правительство государства.

Ранее канцлер Германии говорила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в государстве порядке. В настоящее время, учитывая возраст в 66 лет, Ангела Меркель претендует на получение вакцины от инфекции.

В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, куда была записала политик, жителей Германии вакцинируют препаратом Vaxzevria производителя AstraZeneca.