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Коронавирус Covid-1911 апреля 2021 21:22

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

Вероятнее всего, причиной отмены записи стало важное заседание руководства партий
Ксения АНУФРИЕВА
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Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила запланированную на сегодняшний день запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививку политику должны были сделать центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, пишет издание Bild в воскресенье, 11 апреля.

По данным газета, ранее на имя Ангелы Меркель была сделана запись на прививку. Однако сегодня в спешном порядке запись была отменена через распространенную на территории ФРГ платформу планирования встреч и направления пациентов Doctolib.

Вероятнее всего, причиной отмены записи стало заседание руководства партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, на котором обсуждались важные вопросы предстоящих выборах в правительство государства.

Ранее канцлер Германии говорила, что обязательно сделает прививку от коронавируса, как только придет ее очередь согласно установленному в государстве порядке. В настоящее время, учитывая возраст в 66 лет, Ангела Меркель претендует на получение вакцины от инфекции.

В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф, куда была записала политик, жителей Германии вакцинируют препаратом Vaxzevria производителя AstraZeneca.

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