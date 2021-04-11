Российский хоккеист Никита Гусев подписал контракт с «Флоридой» на миллион долларов Фото: REUTERS

Хоккейный клуб НХЛ «Флорида» подписал контракт с российским спортсменом Никитой Гусевым. Зарплата российского форварда в клубе составит один миллион долларов. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщила пресс-служба «Флориды».

- Никита Гусев является высококвалифицированным и креативным спортсменом, которые может играть на высокой скорости. За свою спортивную карьеру он демонстрировал потрясающий талант нападающего. Мы очень рады, что он присоединится к нашей команду, с нетерпением ждем момента, когда он усилит «Флориду», - заявил генеральный менеджер клуба Билл Зито.

28-летний Никита Гусев в этом сезоне сыграл за клуб «Нью-Джерси» двадцать матчей, набрав пять очков. В минувшем сезоне форвард набрал 44 очка в 66 играх. В Континентальной хоккейной лиге спортсмен выступал за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА, в последнем став обладателем Кубка Гагарина. Никита Гусев – чемпион Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.