«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ. Фото: ХК «Авангард»

Омский хоккейный клуб «Авангард» победил казанских спортсменов из клуба «Ак Барс» в овертайме и вышел вперед в финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Пятый матч серии полуфинала плей-офф завершился со счетом 3:2.

В составе команды «Ак Барс» дважды отличился Дмитрий Воронков на 50-ой и 54-ой минуте матча. У «Авангарда» шайбы забросили Семен Чистяков, Илья Ковальчук и Рид Буше.

Таким образом «Авангард» вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2. До этого омский хоккейный клуб победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья и четвертая игра серии завершилась выездными победами «Ак Барса», а шестой матч состоится 13 апреля этого года в подмосковной Балашихе.

«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате, а в плей-офф команды встретились в пятый раз. Обе команды выступают в Континентальной хоккейной лиге с момента ее основания в сезоне 2008/09.