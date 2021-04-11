Доменико Тедеско после поражения от "Локомотива" 0:2 высказался об игре "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" уступил со счетом 0:2 в главной игре 25 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. И отрыв от "Зенита" теперь составляет после неудачи семь очков. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско после окончания встречи на пресс-конференции высказался об итогах матча:

- Начало матча было хороши, контролировали ход игры. Надо было брать инициативу на себя. Если бы Айртон смог найти игроков в штрафной соперника, то открыли бы счет. После первой же атаки "Локомотив" забил. Продолжили потом хорошо играть. Но случилась красная карточка, второй гол. В перерыве мы поменяли кое-что в нашей игре. Нечасто приходится видеть такую блестящую игру вратаря, как у Гильерме сегодня. Только, наверное, у Нойера.

Следующая встреча у "Спартака" - вечером 18 апреля против ФК "Уфа". Спартаковцы остались на втором месте в турнирной таблице, но они опережают идущий третьим "Локомотив" всего на 1 балл.