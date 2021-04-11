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Спорт11 апреля 2021 22:13

Авербух вступился за Татьяну Тарасову после нападок олимпийских чемпионок

Хореограф отметил, что заслуги спортсменов не являются гарантией их порядочности
Ксения АНУФРИЕВА
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Авербух вступился за Татьяну Тарасову после нападок олимпийских чемпионок

Авербух вступился за Татьяну Тарасову после нападок олимпийских чемпионок

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заслуженный мастер спорта России и призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал обвинения Оксаны Грищук в адрес заслуженного тренера Татьяны Тарасовой. Свое мнение по этому поводу хореограф выразил в воскресенье, 11 апреля.

- Грищук – большая спортсменка и великая фигуристка, однако ее заслуги в спорте не являются гарантией порядочности и ума. Не все великие спортсмены такие. Больше здесь комментировать нечего, честно говоря, - цитирует слова Авербуха издание Sport24.

Накануне заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подверглась жесткой критике со стороны олимпийских чемпионок по фигурному катанию. Так, победительница Олимпиады 1994 года Оксана Баюл обвинила тренера в меркантильности, а двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук заявила, что Тарасова «дурила многих спортсменов».