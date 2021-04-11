Энтони Хопкинс удостоен премии BAFTA в номинации «Лучшая мужская роль» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный британский актер Энтони Хопкинс получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Актер получил престижную премию в номинации «Лучшая мужская роль» за драматический фильм «Отец», снятый в минувшем 2020 году режиссером Флорианом Зеллером.

Это третья награда Британской академии кино и телевизионных искусств сэра Энтони Хопкинса. До этого актер был удостоен премии BAFTA за свои роли в кинокартинах «Страна теней» 1993 года и «Молчание ягнят» 1990 года.

74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств прошла в это воскресенье, 11 апреля, в Альберт-холле. Как сообщал сайт kp.ru, победу в номинации «Лучший анимационный фильм» одержал мультфильм «Душа», а в номинации «Лучшая операторская работа» победил оператор Джошуа Джеймс Ричардс за фильм «Земля кочевников».