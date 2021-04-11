Польский политолог предрек Украине распад из-за ситуации в Донбассе Фото: REUTERS

Польский политолог Мацей Вишневский оценил ситуацию на Украине и назвал два возможных сценария развития событий в случае, если власти примут решение начать военные действия в Донбассе.

По предположению эксперта, даже локальный конфликт может привести либо к распаду Украины, либо к смене действующей власти страны. Однако он отметил, что при втором варианте есть большая степень вероятности, что Киев начнет сотрудничать с Москвой. Такое мнение политолог высказал в эфире телеканала НТВ.

Вишневский отметил, что в случае прихода к власти нового правительства у Украины как минимум появится шанс сменить курс и начать взаимодействовать с российской стороной.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих жителей. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснял, что Москва обеспокоена сложившейся ситуацией в Донбассе, поскольку провокации Киева способны "воспламенить огонь гражданской войны" на Украине. Однако при этом РФ продолжит терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу, несмотря на упорство и желание со стороны Киева выставить Россию стороной конфликта.