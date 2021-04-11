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В мире11 апреля 2021 23:31

Лавров надеется на возобновление рейсов на курорты Египта в ближайшее время

Глава МИД РФ отметил, что египетские курорты давно стали излюбленным местом для отдыха многих россиян
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Лавров надеется на возобновление рейсов на курорты Египта в ближайшее время

Лавров надеется на возобновление рейсов на курорты Египта в ближайшее время

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта.

Глава дипведомства также выразил надежду, что чартерные рейсы из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут быть возобновлены в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью изданию "Аль-Ахрам".

- Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну - важный источник пополнения бюджета. Хотел бы подтвердить нашу заинтересованность в восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами, - приводится заявление Лаврова.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года российские эксперты побывали в Египте с инспекционной поездкой. Отмечалось, что отели и гостиницы в Хургады и Шарм-эль-Шейха заполнены лишь на 10-15%, в связи с чем готовы снижать цены.