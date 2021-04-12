Путин посетит место приземления Гагарина в Энгельсе 12 апреля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 12 апреля 2021 года в День космонавтики посетит город Энгельс Саратовской области, где побывает на месте приземления Юрия Гагарина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс, - рассказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что российский лидер намерен провести совещание о развитии космической отрасли.

Напомним, в год 60-летия полета первого космонавта планеты в Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина открывается Парк покорителей космоса. Это мемориально-образовательный комплекс под открытым небом. С инициативой создания такого места ранее выступил Председатель ГД Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к главе государства.