Лавров: Москва выступает за начало переговоров по запрету размещения в космосе любых видов вооружений

Россия обращается ко всем странам мира с призывом выработать юридически обязывающее соглашение для предотвращения силового противостояния в космосе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

- Только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества. Выступаем за начало переговоров по разработке международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой, - сказал министр, ролик опубликован на сайте ведомства.

Лавров также добавил, что в качестве основы можно было бы взять соответствующий российско-китайский проект договора, который был внесен на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году.