Принц Гарри оставил беременную Меган Маркл и вернулся в Британию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом 17 апреля. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на источники.

Для того, чтобы вернуться на родину из США Гарри пришлось оставить Меган Маркл, которая находится в положении. По рекомендации медиков она не сможет присутствовать на церемонии прощания с Филиппом, который скончался 9 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что принц Гарри впервые за год вернется на родину из-за смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского, который приходился ему дедушкой. При этом его жена Меган Маркл из-за второй беременности может остаться в США и пропустить церемонию прощания с герцогом.

В закрытой церемонии прощания с принцем 99-летним принцем Филиппом примут участие его супруга, королева Британии Елизавета II, а также четверо их детей и внуки.