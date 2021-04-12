Экипаж МКС поздравил россиян с 60-летием первого полета человека в космос. Фото: скрин видео

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, с борта Международной космической станции (МКС) поздравили всех с 60-летием со дня полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

- Мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем! Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Мы благодарим всех, кто работал и продолжает работать, продвигая человечество дальше и дальше в изучении космоса, - сказал Дубров.

Напомним, 12 апреля 2021 года исполняется ровно 60 лет с первого полета человека в космос. В этот день российский президент Владимир путин посетит место приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.

Ранее сообщалось, что спустя много лет некоторые документы о том, как власти наградили Гагарина, рассекретили. Так, после присвоения летчику-космонавту СССР майору Юрию Гагарину звания Героя Советского Союза, ему и членам его семьи подарили: "автомашину «Волга», жилой дом, мебель и экипировку согласно приложению". Также космонавту выделили четырехкомнатную квартиру.