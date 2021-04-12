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В мире12 апреля 2021 1:40

Немецкая партия выступила за выход Германии из Евросоюза

Представители других партий ФРГ раскритиковали такое предложение
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Представители делегатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступили за так называемый Dexit (по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из ЕС), в котором предлагается выход Германии из Европейского союза.

По данным агентство DPA, резолюцию поддержали более 550 присутствовавших во время федерального съезда партии в Дрездене.

- Мы считаем необходимым выход Германии из Евросоюза и основание нового европейского экономического сообщества, - говорится в документе.

Тем временем, представители других партий ФРГ такое предложение не оценили и выступили с критиков а адрес идеи коллег.