Постановление о новом штрафе для водителей с 1 июня 2021 еще не вступило в силу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Постановление о новом штрафе для водителей, которое якобы должно начать действовать с 1 июня 2021 еще не вступило в силу, поскольку просто не подписано. Таким образом, пока никакого нового штрафа для автомобилистов введено не будет.

Напомним, ранее появилась информация, что с 1 июня для автомобилистов появится новый штраф - якобы их будут наказывать за шины не по сезону.

- Но постановление правительства еще не подписано. Соответственно, не факт, что требование к сезонному использованию шин вступит в силу с 1 июня 2021 года, - сообщает "Российская газета".

Также издание отмечает, что требование к владельцам авто по установке шин по сезону пока не носит обязательного характера.

Ранее сообщалось, что в начале этого года в России вступил в силу закон, в соответствии с котором в стране ввели штрафы за неоплату проезда по платной автомобильной дороге.