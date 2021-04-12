Принц Филипп не успел увидеть двух правнуков, названных в его честь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внучки покойного принца Филиппа, который скончался в возрасте 99 лет 9 апреля, не успели познакомить его с правнуками, которых назвали в его честь.

Отмечается, что имя герцога Эдинбургского было передано его правнукам принцессой Евгенией и Зарой Тиндалл. Первая из них, принцесса Евгения, родила первенца Августа Филиппа Хоука 9 февраля, а ее двоюродная сестра стала мамой третьего ребенка 21 марта. Внучка королевы назвала сына Лукасом Филиппом.

- Из-за строгих ограничений Евгения и Зара не смогли познакомить своих новорожденных сыновей с дедушкой, - сообщает издание Daily Star.