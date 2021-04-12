Рогозин заявил о предстоящих важных изменениях в космической отрасли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем праздничном обращении по случаю 60-летия с первого полета советского человека в космос, заявил о приближающихся важных изменениях в космической отрасли. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

- Сегодня, 12 апреля, наша отрасль не только отмечает юбилей и вспоминает прошлое, мы также нацелены на будущее, мы стоим на пороге очень важных изменений в нашей отрасли, - сказал Рогозин на видео.