Историки МГУ оценили сообщения об украинском происхождении богатырей

Профессор кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Антон Горский прокомментировал сообщения об украинском происхождении богатырей.

По его мнению, персонажей древнерусских былин нельзя вписывать в современные реалии. К тому же, по его словам, выглядит это довольно нелепо. Горский также отметил, что существуют разные мнения о "прототипах" былинных персонажей.

Тем временем, доцент исторического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор исторических наук Федор Гайда указал, что основные сведения о богатырях исходят из древнерусских былин, которые сохранились в Заонежском крае, на территории современной Карелии. Об этом специалисты рассказали РБК.

Ранее сообщалось, что Илья Муромец, Добрыня Никитич, герои древнерусских былин, на самом деле были украинскими богатырями, а не русскими. Россия не просто их украла у украинцев, но и обманула весь мир, заставив считать их русскими. Таковы итоги "исследования", опубликованного на популярном украинском ресурсе 24tv.ua.

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