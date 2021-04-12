NYT: Взрыв на ядерном объекте в Натанзе организовал Израиль

Произошедшая в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз авария могла произойти в результате взрыва, организованного израильской стороной. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что "отключение электроэнергии, скорее всего, было вызвано умышленно спланированным взрывом". При этом источники NYT в лице американских и израильских сотрудников разведки "заявили, что роль в этом сыграл Израиль".

Ранее сообщалось, что причиной аварии на ядерном объекте в Иране стал теракт. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся.